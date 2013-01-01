Хакасия поднялась на второе место по индексу промышленного производства в СФО
Несмотря на серьезный экономический кризис и общий спад производства в России, промышленность Хакасии показала неплохой рост за прошедшие 10 месяцев текущего года. Региону удалось выйти на 2 место в рейтинге индекса промышленного производства по всему Сибирскому Федеральному округу.
Согласно пресс-службе Министерства экономического развития Хакасии, хорошую динамику роста показали угольная промышленность региона, металлургия и транспортная инфраструктура. За счет этого Хакасии удалось подняться на второе место по индексу промышленного производства среди всех регионов Сибирского Федерального округа.
Причем наиболее серьезных показателей удалось добиться производителям, занятым в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также компаниям занимающимся кондиционированием воздуха. Общий показатель роста в данной сфере составил 7,2%. Хорошие результаты продемонстрировали промышленники, занимающиеся добычей полезных ископаемых, добившись роста в 4,6%, и предприятия занятые в сфере обрабатывающей промышленности, показав рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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