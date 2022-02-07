На Украине прокомментировали информацию о прибытии польских наемников в Донбасс

В центре рассказали, что представители альянса, находящиеся в стране, являются только инструкторами.

В зоне конфликта в Донбассе находятся только украинские граждане. Такими словами Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины прокомментировал сообщения о прибытии наемников из Польши в этот регион. Кроме того уточняется, что представители НАТО, находящиеся в стране, являются только инструкторами.

«Никаких "польских/американских и тому подобных наемников" на Украине нет», – говорится на официальной странице центра в Facebook.

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