Эксперт: Китай не поддержит Россию в случае санкций США

Китай официально не свернет сотрудничество с Россией в случае введения жестких санкций США, но китайские компании не будут нарушать санкции и поставлять России запрещенную технику и товары.

Такое мнение выразил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает ТАСС. Он объяснил, что присоединяться к санкциям США государственные китайские компании и финансовые институты не будут. «Но если говорить о китайском частном секторе, то частные банки и компании всегда следовали американским санкциям, поскольку не хотели стать объектом экстерриториальных вторичных санкций», – считает эксперт.

По словам Кортунова, китайский частный бизнес будет проявлять осторожность и не пойдет на какие-либо шаги, которые «можно было бы считать нарушением американских санкций». Для Китая в этом плане характерно избыточное выполнение требований и стремление максимально снизить риски. Поэтому они не будут залезать в «серую зону».

«Государственные компании КНР, конечно, будут продолжать работать с Россией. Но китайский бизнес не хочет неприятностей на американских рынках», – говорит Кортунов. Он поясняет, что рынок США «это другие объемы, другие отношения, это чистый бизнес, ничего личного».