В Кремле перечислили темы переговоров Путина и Макрона

Дмитрий Песков рассказал, что лидеры обсудят гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил основные темы переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По его словам, в ходе встречи лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, а также затронуть вопросы, связанные с гарантиями безопасности для РФ.

Кроме того Дмитрий Песков добавил, что переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона должны состояться сегодня, 7 февраля, примерно в 17:00 по московскому времени, пишет ИА REGNUM.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о «концентрации» российских военнослужащих около границы с Украиной.