«Газпром» увеличил транзит газа через Украину

Мощности трубопровода «Ямал-Европа» по-прежнему оставались невостребованными.

Российская компания «Газпром» снова увеличила транзит газа через украинскую территорию. Об этом в понедельник, 7 февраля, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что сегодня объем прокачки голубого топлива составляет 107,8 млн кубометров, в то время как максимальные контрактные обязательства достигают примерно 109 млн кубометров.

При этом уточняется, что мощности трубопровода «Ямал-Европа», проходящего через польскую территорию, по-прежнему оставались невостребованными.

Напомним, что с начала 2022 года транзит российского газа через Украину сократился почти в два раза, однако в конце января «Газпром» начал увеличивать прокачку голубого топлива в Европу по данному маршруту.