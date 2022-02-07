«Мы у себя дома»: Захарова ответила на вопрос о «концентрации» военных у границы с Украиной
Мария Захарова заявила, что западные страны не должно волновать, где находятся солдаты РФ.
В понедельник, 7 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью «Первого канала» прокомментировала вопрос о «концентрации» российских военных у границы с Украиной. По ее словам, западные страны не должно волновать, где находятся наши солдаты, какая у нас армия, какая ее численность, и куда перемещаются войска РФ.
«Где им надо, там они и есть, мы у себя дома», – подчеркнула Мария Захарова.
Такими словами представитель МИД России ответила на соответствующий вопрос одного из западных журналистов, пишет РИА Новости.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс прибыли наемники из Польши.
Написать комментарий
Да Украина вправе размещать на своей территории какое угодно оружие! Россию не должно волновать, какие Стингеры и Байрактары с Томагавками находятся там, какие воинские подразделения и каких стран прибывают на помощь Украине. Когда гопник машет перед тобой ножом, то совсем не потому, что он предлагает тебе послушать последний альбом Леди Гага, и бейсбольная бита в твоих руках вполне себе неплохой аргумент отвязаться от навязчивого хулигана