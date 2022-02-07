В ДНР сообщили, что в Донбасс прибыли польские наемники

Эдуард Басурин уверен, что действия Варшавы несовместимы с членством Польши в ОБСЕ.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник на пресс-конференции сообщил, что в Донбасс прибыли польские наемники. Отмечается, что военные из Польши находятся в районе населенного пункта Попасная. По данным разведки ДНР, численность польских наемников составляет около 20 человек, их задачей является проведение специальных операций (совместно с подразделениями украинских сил), направленных на нанесение урона объектам гражданской инфраструктуры, на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, а также на запугивание мирных жителей. Эдуард Басурин добавил, что цель таких диверсионно-террористических актов заключается в том, чтобы вынудить подразделения ДНР провести ответные действия. Он уточнил, что Украина попытается использовать это в качестве предлога для начала боевых действий. Такой подход позволит украинской стороне не выглядеть «плохо» в глазах мирового сообщества, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обвинил лидера России Владимира Путина в провоцировании войны с Украиной.