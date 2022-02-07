Генерал-полковник в отставке обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной
Глава «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обвинил президента Владимира Путина в провоцировании войны с Украиной. Ивашов призвал Путина заняться реальными проблемами России или уйти в отставку.
Обращение к президенту Владимиру Путину и гражданам России Леонид Ивашов опубликовал на официальном сайте организации 31 января. Генерал-полковник в отставке пишет, что СССР и Россия до этого вели «вынужденные (справедливые) войны», но сегодня основные угрозы для страны имеют внутренний характер, а внешние угрозы – «не являются в данный момент критическими». Основная угроза, по мнению Ивашова, исходит «от модели государства, качества власти и состояния общества». Все это ведет к «деградации жизненно важных сфер» России.
По мнению Ивашова, Украина независимое государство и имеет право на коллективную оборону. В то же время «нагнетаемая вокруг Украины ситуация» носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России.
«Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», – считает Ивашов. Генерал-полковник в отставке предупреждает: война с Украиной «поставит под вопрос существование самой России как государства», «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами» и приведет к конфликту с НАТО. А из-за санкций России превратится «в изгоя мирового сообщества» и может потерять независимость.
По мнению Ивашова, руководство России использует «напряженность на грани войны» для отвлечения россиян от внутренних проблем. В связи с этим Ивашов требует от Путина отказаться «от преступной политики провоцирования войны» и уйти в отставку.
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ивашов прав,и я тоже писал не раз об этом...ситуация с украиной накалена искусственно...паника из за размещения сил обороны НАТО,в случае нападения на украину тоже выглядит по идиотски,особенно в свете наших криков о ненападении на неё...накачивают украину оружием...да пусть накачивают,не нападёт украина на россию при любом раскладе...они знают,что снести нас они не смогут,а вот идеологическую основу они потеряют...как знают и наши,что в случае нападения мы получим чечню №2
Сколько тут запутинцев!
****р с генеральскими погонами и кучей шавок, это второй навальный. сорвать с него погоны и поганой метлой к пиндосам.
Гнать нужно тебя, Андрюша вместе с этими офицерами. А то много говна развёлося!
гнать надо путина.и не просто гнать,а как николашку в 18-м..чтоб говна в разные стороны
Какие офицеры, СССР, когда горбачев страну Госдепу сдал, че молчали иди опять Госдепу сдать
судя по иным комментариям, свихнутых на телевизионном воинственном раже пруд пруди, только сами-то они воевать не пойдут. Помирать будет кто-то другой...