Генерал-полковник в отставке обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной

Глава «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обвинил президента Владимира Путина в провоцировании войны с Украиной. Ивашов призвал Путина заняться реальными проблемами России или уйти в отставку.

Обращение к президенту Владимиру Путину и гражданам России Леонид Ивашов опубликовал на официальном сайте организации 31 января. Генерал-полковник в отставке пишет, что СССР и Россия до этого вели «вынужденные (справедливые) войны», но сегодня основные угрозы для страны имеют внутренний характер, а внешние угрозы – «не являются в данный момент критическими». Основная угроза, по мнению Ивашова, исходит «от модели государства, качества власти и состояния общества». Все это ведет к «деградации жизненно важных сфер» России.

По мнению Ивашова, Украина независимое государство и имеет право на коллективную оборону. В то же время «нагнетаемая вокруг Украины ситуация» носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России.

«Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», – считает Ивашов. Генерал-полковник в отставке предупреждает: война с Украиной «поставит под вопрос существование самой России как государства», «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами» и приведет к конфликту с НАТО. А из-за санкций России превратится «в изгоя мирового сообщества» и может потерять независимость.

По мнению Ивашова, руководство России использует «напряженность на грани войны» для отвлечения россиян от внутренних проблем. В связи с этим Ивашов требует от Путина отказаться «от преступной политики провоцирования войны» и уйти в отставку.