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Генерал-полковник в отставке обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной

07.02.2022 09:53
Комментарии: 15
Генерал-полковник в отставке обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной

Глава «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обвинил президента Владимира Путина в провоцировании войны с Украиной. Ивашов призвал Путина заняться реальными проблемами России или уйти в отставку.

Обращение к президенту Владимиру Путину и гражданам России Леонид Ивашов опубликовал на официальном сайте организации 31 января. Генерал-полковник в отставке пишет, что СССР и Россия до этого вели «вынужденные (справедливые) войны», но сегодня основные угрозы для страны имеют внутренний характер, а внешние угрозы – «не являются в данный момент критическими». Основная угроза, по мнению Ивашова, исходит «от модели государства, качества власти и состояния общества». Все это ведет к «деградации жизненно важных сфер» России.

По мнению Ивашова, Украина независимое государство и имеет право на коллективную оборону. В то же время «нагнетаемая вокруг Украины ситуация» носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России.

«Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», – считает Ивашов. Генерал-полковник в отставке предупреждает: война с Украиной «поставит под вопрос существование самой России как государства», «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами» и приведет к конфликту с НАТО. А из-за санкций России превратится «в изгоя мирового сообщества» и может потерять независимость.

По мнению Ивашова, руководство России использует «напряженность на грани войны» для отвлечения россиян от внутренних проблем. В связи с этим Ивашов требует от Путина отказаться «от преступной политики провоцирования войны» и уйти в отставку.

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19:38 0 1
сибиряк:

ивашов прав,и я тоже писал не раз об этом...ситуация с украиной накалена искусственно...паника из за размещения сил обороны НАТО,в случае нападения на украину тоже выглядит по идиотски,особенно в свете наших криков о ненападении на неё...накачивают украину оружием...да пусть накачивают,не нападёт украина на россию при любом раскладе...они знают,что снести нас они не смогут,а вот идеологическую основу они потеряют...как знают и наши,что в случае нападения мы получим чечню №2

19:34 0 0
Евгений:

Сколько тут запутинцев!

19:33 0 0
Дмитрий:

****р с генеральскими погонами и кучей шавок, это второй навальный. сорвать с него погоны и поганой метлой к пиндосам.

19:10 2 6
Вова:

Гнать нужно тебя, Андрюша вместе с этими офицерами. А то много говна развёлося!

17:51 6 6
андрей:

гнать надо путина.и не просто гнать,а как николашку в 18-м..чтоб говна в разные стороны

16:58 9 4
Иннокентий:

Какие офицеры, СССР, когда горбачев страну Госдепу сдал, че молчали иди опять Госдепу сдать

15:43 6 2
Солончак:

судя по иным комментариям, свихнутых на телевизионном воинственном раже пруд пруди, только сами-то они воевать не пойдут. Помирать будет кто-то другой...

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