Мэр Лондона призвал установить, чем владеют олигархи из России для введения санкций

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании вернуться к идее реестра недвижимости, которая принадлежит иностранцам. По его словам, без этого санкции против олигархов из России будут неэффективными.

«Медленные темпы прогресса в этом вопросе вызывают горькое разочарование. Это помешает правительству действовать в соответствии с их жесткими заявлениями о дальнейших санкциях, если они будут введены в отношении режима Путина», – цитирует Хана Bloomberg.

Реестр собственности иностранцев в Великобритании предложили создать еще в 2013 году, но власти так и не реализовали эту идею. В Лондоне находится треть из полумиллиона объектов недвижимости, которая принадлежит иностранцам в Великобритании. Сколько объектов принадлежит российским олигархам, неизвестно.

31 января глава МИД Великобритании Элизабет Трасс пригрозила ввести санкции против российских олигархов, в случае вторжения России на Украину. По ее словам, на собственность российских олигархов в Великобритании может быть наложен арест.