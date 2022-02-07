Мэр Лондона призвал установить, чем владеют олигархи из России для введения санкций
Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании вернуться к идее реестра недвижимости, которая принадлежит иностранцам. По его словам, без этого санкции против олигархов из России будут неэффективными.
«Медленные темпы прогресса в этом вопросе вызывают горькое разочарование. Это помешает правительству действовать в соответствии с их жесткими заявлениями о дальнейших санкциях, если они будут введены в отношении режима Путина», – цитирует Хана Bloomberg.
Реестр собственности иностранцев в Великобритании предложили создать еще в 2013 году, но власти так и не реализовали эту идею. В Лондоне находится треть из полумиллиона объектов недвижимости, которая принадлежит иностранцам в Великобритании. Сколько объектов принадлежит российским олигархам, неизвестно.
31 января глава МИД Великобритании Элизабет Трасс пригрозила ввести санкции против российских олигархов, в случае вторжения России на Украину. По ее словам, на собственность российских олигархов в Великобритании может быть наложен арест.
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Какой реестр недвижимости, что за бред? В Европе и в частности в Англии частная собственность неприкосновенна. Уж сколько раз Навальный просил ввести санкции против российских олигархов, так ему всегда отвечали, что нельзя, конфисковать можно только по суду, а суд всегда стоит на страже частной собственности. Да и в России тоже не дремлют, приняли закон о национализации. Примет английский суд решение о конфискации частной собственности российских олигархов на основании каких-либо документов, доказывающих криминальный характер приобретения этой собственности, а в России тут же эту собственность национализирует. А конфисковать собственность ядерной державы - себе дороже, это фактически означает объявление войны России. Сколько там ядерных бомб нужно, чтобы отправить остров Британию на дно морское? То-то же, Россия это не какой-то Саддам Хусейн и Каддафи, с ядерной державой такие шутки невозможны по определению.