ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
07 ФЕВ, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

07 ФЕВ, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

Мэр Лондона призвал установить, чем владеют олигархи из России для введения санкций

07.02.2022 11:52
Комментарии: 1
Мэр Лондона призвал установить, чем владеют олигархи из России для введения санкций

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании вернуться к идее реестра недвижимости, которая принадлежит иностранцам. По его словам, без этого санкции против олигархов из России будут неэффективными.

«Медленные темпы прогресса в этом вопросе вызывают горькое разочарование. Это помешает правительству действовать в соответствии с их жесткими заявлениями о дальнейших санкциях, если они будут введены в отношении режима Путина», – цитирует Хана Bloomberg.

Реестр собственности иностранцев в Великобритании предложили создать еще в 2013 году, но власти так и не реализовали эту идею. В Лондоне находится треть из полумиллиона объектов недвижимости, которая принадлежит иностранцам в Великобритании. Сколько объектов принадлежит российским олигархам, неизвестно.

31 января глава МИД Великобритании Элизабет Трасс пригрозила ввести санкции против российских олигархов, в случае вторжения России на Украину. По ее словам, на собственность российских олигархов в Великобритании может быть наложен арест.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
13:52 0 0
гость :

Какой реестр недвижимости, что за бред? В Европе и в частности в Англии частная собственность неприкосновенна. Уж сколько раз Навальный просил ввести санкции против российских олигархов, так ему всегда отвечали, что нельзя, конфисковать можно только по суду, а суд всегда стоит на страже частной собственности. Да и в России тоже не дремлют, приняли закон о национализации. Примет английский суд решение о конфискации частной собственности российских олигархов на основании каких-либо документов, доказывающих криминальный характер приобретения этой собственности, а в России тут же эту собственность национализирует. А конфисковать собственность ядерной державы - себе дороже, это фактически означает объявление войны России. Сколько там ядерных бомб нужно, чтобы отправить остров Британию на дно морское? То-то же, Россия это не какой-то Саддам Хусейн и Каддафи, с ядерной державой такие шутки невозможны по определению.

«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
Экономика
Комментарии 1
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Экономика
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Экономика
Комментарии 4
Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Узнай, страна!
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
Узнай, страна!
Комментарии 1
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Узнай, страна!


Новости дня

19:27 В Кремле стартовали переговоры Путина и Макрона В Кремле стартовали переговоры Путина и Макрона
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
18:44 Боррель: Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам газа Боррель: Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам газа
18:23 На Украине прокомментировали информацию о прибытии польских наемников в Донбасс На Украине прокомментировали информацию о прибытии польских наемников в Донбасс
17:32 Грабители в Подмосковье взорвались при попытке вскрыть банкомат Грабители в Подмосковье взорвались при попытке вскрыть банкомат
17:22 Эксперт: Китай не поддержит Россию в случае санкций США Эксперт: Китай не поддержит Россию в случае санкций США
16:56 «И что мне делать?»: Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены «И что мне делать?»: Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
16:30 Песков: Путин и Миллер обсуждают возможность увеличения поставок газа в Венгрию Песков: Путин и Миллер обсуждают возможность увеличения поставок газа в Венгрию

Узнай, страна!

16:21 Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
04 ФЕВ, 15:11 ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
03 ФЕВ, 17:54 Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
03 ФЕВ, 16:04 Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
03 ФЕВ, 12:47 «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков
03 ФЕВ, 12:36 В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей
«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину
«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину
03 ФЕВ, 00:22 Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников
02 ФЕВ, 23:09 На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь
01 ФЕВ, 19:16 Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
01 ФЕВ, 15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter