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Кремль объяснил, почему Путин не пожал руку лидеру Китая при встрече

06.02.2022 15:56
Комментарии: 1
Кремль объяснил, почему Путин не пожал руку лидеру Китая при встрече

Президент России Владимир Путин не пожал руку председателю КНР Си Цзиньпину «по просьбе китайской стороны».

Об этом телеканалу «Россия» рассказал глава протокола президента РФ Владислав Китаев. По его словам, в отказе пожимать друг другу руку при личной встрече в Пекине нет никакой политики. Перед встречей китайская сторона обратилась к российским коллегам и попросила исключить рукопожатие глав государств в целях соблюдения сантарных норм.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», – сказал Китаев.

Еще до визита Китай потребовал от России сократить делегацию Путина с 25 до шести человек. В итоге главе «Газпрома» Алексею Миллеру пришлось отказаться от поездки в Китай, хотя там он должен был подписать соглашение с CNPC.

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16:30 1 0
Егор:

Молодцы Китайцы, указывают дешевому воришке на его место в возможном альянсе.

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