Китай потребовал от Путина сократить делегацию до шести человек

Президент Владимир Путин собирался прилететь в Пекин на открытие зимней олимпиады с делегацией в 20-25 человек. Но Китай попросил сократить размеры свиты до шести сопровождающих.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. В итоге вместе с Путиным в Китай не поедет глава «Газпрома» Алексей Миллер, который должен был подписать «весьма солидный» пакет газовых соглашений.

Сопровождать Путину будет глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков.

По словам помощника Путина, он с Си Цзиньпином примут совместное заявление о международных отношениях в новой эпохе. Также главы двух стран обменяются мнениями по актуальным событиям и определят общие подходы России и Китая к решению мировых проблем, подчеркнули в Кремле.