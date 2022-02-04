Путин продал Китаю нефти на 10 лет вперед, а газа – на 25 105 2 Экономика

Президент Владимир Путин привез в Китай «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа на второй по величине рынок для России. «Роснефть» заключила контракт на поставку нефти в течение 10 лет, а «Газпром» – в течение 25-ти. Суммы контрактов традиционно не раскрываются. Подписание их произошло на фоне конфликта России с Западом.