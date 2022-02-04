ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 ФЕВ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

04 ФЕВ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+
﻿

Путин продал Китаю нефти на 10 лет вперед, а газа – на 25

4 Февраля 2022 105 2 Экономика
Путин продал Китаю нефти на 10 лет вперед, а газа – на 25

Президент Владимир Путин привез в Китай «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа на второй по величине рынок для России. «Роснефть» заключила контракт на поставку нефти в течение 10 лет, а «Газпром» – в течение 25-ти. Суммы контрактов традиционно не раскрываются. Подписание их произошло на фоне конфликта России с Западом.

Поставки нефти и газа в Китай вырастут

  • Президент Путин прибыл на открытие зимних олимпийских игр в Пекин 4 февраля и привез «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа. В рамках визита в Китай «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет, сообщает ТАСС. Также дополнительно 10 млн тонн в год будут проданы в рамках долгосрочного контракта от 2013 года. Этот договор подписан на 25 лет и до этого предусматривал продажу 325 млн тонн нефти.
  • В 2021 году «Роснефть» имела обязательства по поставкам нефти в Китай на 1,759 трлн руб., или на 24 млрд долларов. Это деньги, которые Китай выплатил в счет будущих поставок. Так, последний перевод на 941 млрд руб. пришел в конце 2020 года. Таким образом, «Роснефть» продает по контрактам еще не добытую физически нефть. В результате четверть долга компании в 4,608 трлн руб. приходится на нефть, которую необходимо поставить в Китай.
  • Отношения «Газпрома» с Китаем начались в 2014 году, когда Россия присоединила Крым и вошла в конфликт с Западом. На свои деньги Россия построила трубопровод «Сила Сибири», который только к 2024 году должен выйти на проектную мощность 38 млрд кубометров газа в год. Этот объем будет увеличен до 48 млрд кубометров за счет поставок с Дальнего Востока. Вопрос дополнительных поставок на 10 млрд кубометров находился в тупике с 2015 года.
  • В 2021 году Россия поставляла Китаю по «Силе Сибири» самый дешевый в мире газ: он обходился китайской стороне всего в 120 долларов, или в 4,2 раза дешевле, чем СПГ и на 30% меньше, чем у поставщиков из Средней Азии. Так, Туркмения продавала газ на 30% дороже, а Казахстан и Узбекистан – на 10%. Чем заинтересовал «Газпром» Китай на этот раз – не уточняется.
  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер, который по требованию китайской стороны сократить делегацию Путина с 25 до шести человек не попал в Пекин, заявил о «высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями». Новый контракт с CNPC подписан на 25 лет и предполагает продажу Китаю 250 млрд кубометров за весь период.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

  • При этом Китай не является для России стратегическим рынком. На Азию в целом приходится 39% экспорта российской нефти и 2% газа, подсчитали аналитики ING. Для сравнения: на Европу, с которой Россия конфликтует на почве Украины, приходится 53% экспорта нефти и 83% газа. Китай же пока покупает меньше газа, чем Белоруссия, и платит тоже меньше.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
А
15:58 0 0
Андрей :

Китай это не союзник, а старший брат.

О
15:33 1 0
Олег:

за 3 копейки?

Статьи

Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС
Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС
Экономика
Комментарии 2
Украина нашла замену газу из России на случай остановки транзита
Украина нашла замену газу из России на случай остановки транзита
Экономика
Комментарии 1
Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля
Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля
Экономика
Комментарии 2
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
Экономика
Комментарии 3

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
Узнай, страна!
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Узнай, страна!


Новости дня

15:45 В Кремле прокомментировали сообщения о трудностях с посадкой самолета Путина в Пекине В Кремле прокомментировали сообщения о трудностях с посадкой самолета Путина в Пекине
Китай поддержал Россию в споре с НАТО
Китай поддержал Россию в споре с НАТО
14:32 Столтенберг уйдет с поста НАТО и станет главой Норвежского банка Столтенберг уйдет с поста НАТО и станет главой Норвежского банка
14:00 «Люди испытывают сильный страх войны»: Рейтинг Путина вырос до максимума за полгода «Люди испытывают сильный страх войны»: Рейтинг Путина вырос до максимума за полгода
13:20 «Это рецепт катастрофы»: США предупредили Россию о зависимости от Китая «Это рецепт катастрофы»: США предупредили Россию о зависимости от Китая
13:04 В России госпитализировали 17798 пациентов с COVID-19 за сутки В России госпитализировали 17798 пациентов с COVID-19 за сутки
11:41 Стоимость российской нефти Urals превысила $93 за баррель Стоимость российской нефти Urals превысила $93 за баррель
«Зарегистрирована не на условиях»: Мурашко заявил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию
«Зарегистрирована не на условиях»: Мурашко заявил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию
11:27 В Москве перестали брать у пациентов с COVID-19 повторный ПЦР-тест после выздоровления В Москве перестали брать у пациентов с COVID-19 повторный ПЦР-тест после выздоровления

Узнай, страна!

15:11 ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
Путин привез Си Цзиньпину «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа в Китай
Путин привез Си Цзиньпину «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа в Китай
03 ФЕВ, 17:54 Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
03 ФЕВ, 16:04 Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
03 ФЕВ, 12:47 «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков
03 ФЕВ, 12:36 В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей
03 ФЕВ, 00:22 Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников
Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС
Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС
02 ФЕВ, 23:09 На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь
01 ФЕВ, 19:16 Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
01 ФЕВ, 15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
01 ФЕВ, 14:34 Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter