Путин продал Китаю нефти на 10 лет вперед, а газа – на 25
4 Февраля 2022 105 2 Экономика
Президент Владимир Путин привез в Китай «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа на второй по величине рынок для России. «Роснефть» заключила контракт на поставку нефти в течение 10 лет, а «Газпром» – в течение 25-ти. Суммы контрактов традиционно не раскрываются. Подписание их произошло на фоне конфликта России с Западом.
Поставки нефти и газа в Китай вырастут
- Президент Путин прибыл на открытие зимних олимпийских игр в Пекин 4 февраля и привез «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа. В рамках визита в Китай «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет, сообщает ТАСС. Также дополнительно 10 млн тонн в год будут проданы в рамках долгосрочного контракта от 2013 года. Этот договор подписан на 25 лет и до этого предусматривал продажу 325 млн тонн нефти.
- В 2021 году «Роснефть» имела обязательства по поставкам нефти в Китай на 1,759 трлн руб., или на 24 млрд долларов. Это деньги, которые Китай выплатил в счет будущих поставок. Так, последний перевод на 941 млрд руб. пришел в конце 2020 года. Таким образом, «Роснефть» продает по контрактам еще не добытую физически нефть. В результате четверть долга компании в 4,608 трлн руб. приходится на нефть, которую необходимо поставить в Китай.
- Отношения «Газпрома» с Китаем начались в 2014 году, когда Россия присоединила Крым и вошла в конфликт с Западом. На свои деньги Россия построила трубопровод «Сила Сибири», который только к 2024 году должен выйти на проектную мощность 38 млрд кубометров газа в год. Этот объем будет увеличен до 48 млрд кубометров за счет поставок с Дальнего Востока. Вопрос дополнительных поставок на 10 млрд кубометров находился в тупике с 2015 года.
- В 2021 году Россия поставляла Китаю по «Силе Сибири» самый дешевый в мире газ: он обходился китайской стороне всего в 120 долларов, или в 4,2 раза дешевле, чем СПГ и на 30% меньше, чем у поставщиков из Средней Азии. Так, Туркмения продавала газ на 30% дороже, а Казахстан и Узбекистан – на 10%. Чем заинтересовал «Газпром» Китай на этот раз – не уточняется.
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер, который по требованию китайской стороны сократить делегацию Путина с 25 до шести человек не попал в Пекин, заявил о «высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями». Новый контракт с CNPC подписан на 25 лет и предполагает продажу Китаю 250 млрд кубометров за весь период.
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- При этом Китай не является для России стратегическим рынком. На Азию в целом приходится 39% экспорта российской нефти и 2% газа, подсчитали аналитики ING. Для сравнения: на Европу, с которой Россия конфликтует на почве Украины, приходится 53% экспорта нефти и 83% газа. Китай же пока покупает меньше газа, чем Белоруссия, и платит тоже меньше.
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Китай это не союзник, а старший брат.
за 3 копейки?