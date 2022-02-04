В России госпитализировали 17798 пациентов с COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа в стране выявили 168201 новый случай коронавируса.

За последние сутки в стране госпитализировали 17798 пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе России по борьбе с коронавирусом.

Также российские врачи за минувшие 24 часа обнаружили 168201 новый случай заражения COVID-19, 682 человека стали жертвами опасной болезни. Больше всего инфицированных зафиксировали в Москве (25019), Санкт-Петербурге (21832) и Подмосковье (11255).

Таким образом, за все время пандемии коронавируса в России общее число зараженных достигло 12452765 человек, 10449181 пациент выздоровел, 334039 больных скончалось.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что отечественная вакцина «Спутник V» «прошла все фазы исследований и получила постоянную регистрацию».