«Зарегистрирована не на условиях»: Мурашко заявил, что «Спутник V» получил постоянную регистрацию

Препарат создали в Центре имени Гамалеи.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи, «прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию». Он отметил, что теперь этот препарат от COVID-19 «зарегистрирован не на предварительных условиях», а в полной мере прошел все фазы клинического тестирования.

«Вакцина "Спутник V" – она уже зарегистрирована не на предварительных условиях», – уточнил министр.

Мурашко добавил, что ранее данный препарат, как и другие российские инъекции против коронавирусной инфекции, прошел регистрацию «на условиях», поскольку были пройдены лишь два этапа клинических исследований, пишет РИА Новости.

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