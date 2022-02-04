Путин привез Си Цзиньпину «хорошие новые решения» по поставкам нефти и газа в Китай

Президент Владимир Путин привез главе КНР Си Цзиньпину «очень хорошие новые решения» по поставкам российских нефти и газа. Также Путин сообщил о новом контракте на поставку в Китай 10 млрд кубометров газа в год.

«Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год», – заявил Владимир Путина на встрече с Си Цзиньпином (цитата по ТАСС).

Также Путин отметил сотрудничество России с Китаем в области зеленой повестки, новых видов энергетики и высоких технологий. Но традиционные виды энергетики «мы тоже не забываем», заметил Путин. Целью сотрудничества двух стран президент назвал достижение товарооборота в 200 млрд долларов.

«Надеюсь, мы найдем несколько минут для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям», – заметил Путин. Он также подчеркнул, что российская делегация, «несмотря на пандемийные ограничения, все-таки выглядит солидно».

До этого Китай потребовал сократить делегацию Путина с 25 до 6 человек. В итоге пришлось не брать главу «Газпрома» Алексея Миллера. В делегацию вошли: глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин и помощник президента Юрий Ушаков.