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Генпрокурор РФ поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

03.02.2022 12:27
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Генпрокурор РФ поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

В ведомстве рассказали, что проверки будут проведены в различных медучреждениях страны.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованность стоимости ПЦР-тестов на наличие коронавируса. Уточняется, что соответствующие проверки будут проведены в различных медучреждениях страны. В пресс-службе добавили, что частные медицинские центры и аптеки также проверят на обоснованность цен за ПЦР-тесты, пишет Федеральное агентство новостей.

Решение о проведении такой проверки было принято после сообщений СМИ о том, что в некоторых регионах страны повысилась цена на ПЦР-тесты и лекарственные средства от коронавируса. В свою очередь официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратит внимание на данную информацию.

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