Попова разрешила вакцинированным от COVID-19 не соблюдать карантин

Анна Попова уточнила, не соблюдать самоизоляцию разрешено только в том случае, если нет признаков инфицирования.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в беседе с информационным агентством РИА Новости заявила, что людям, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, можно не соблюдать карантин в течение 7 дней после контакта с зараженным COVID-19. По ее словам, под такие правила попадают граждане, которые ранее переболели. Однако Попова уточнила, что не соблюдать самоизоляцию разрешено только в том случае, если у них нет признаков инфицирования. Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что большинство исследований говорит о том, что у людей, вакцинированных или переболевших COVID-19, концентрация вируса гораздо меньше и период выделения вирусных частиц небольшой.

Ранее стало известно, что москвичам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, могут открыть больничный лист на 7 дней.