«Обратим на это внимание»: Песков прокомментировал рост цен на ПЦР-тесты и лекарства

Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за то, что они обратили внимание на подорожание тестов и медикаментов от коронавирусной инфекции.

Во вторник официальный представитель президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции пообещал, что Кремль обратит внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства в некоторых российских регионах.

«Мы обратим обязательно на это внимание», – уточнил он.

Также Дмитрий Песков добавил, что оперштаб должен «как-то мониторить» стоимость тестов и медикаментов. Такими словами представитель президента России ответил на слова журналистов о том, что в некоторых регионах страны выросли цены на лекарственные средства и ПЦР-тесты от коронавирусной инфекции, пишет «Российская газета».

Ранее «Капитал страны» передавал, что в России резко увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19 за сутки.