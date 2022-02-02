Университет Хопкинса: локдауны являются бесполезными и вредными

Специалисты считают, от введения локдаунов лучше отказываться.

Исследование американского Университета Джонса Хопкинса показало, что введение локдаунов для снижения смертности от коронавирусной инфекции дали практически нулевой результат. В частности, в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах данная мера уменьшила число летальных исходов всего лишь на 0,2%. Кроме того локдауны практически никак не отразились на здоровье людей.

При этом исследователи отметили, что подобные ограничения привели к серьезным негативным последствиям, как в экономическом, так и социальном плане. Таким образом эксперты пришли к мнению, что локдауны являются бесполезной, неэффективной и вредной мерой, поэтому от их введения лучше отказываться.

Специалисты добавили, что более действенным ограничением считается самоизоляция зараженных коронавирусной инфекцией, поскольку оно позволило снизить смертность на 2,9%, а также уменьшило распространение опасного заболевания. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на телеканал Fox News.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России прививание против коронавирусной инфекции сохранится и после завершения пандемии.