Попова: COVID-19 потерял способность проникать в легочную ткань

Анна Попова отметила, что COVID-19 существует только в условиях изменений.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с изданием РИА Новости рассказала, что коронавирус во время мутаций потерял способность проникать в ткань легких. По ее словам, исследования ученых со всего мира, в том числе и из РФ, говорят о том, что COVID-19 существует только в условиях изменений, так как вирус постоянно адаптируется к организму человека. Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в процессе такой мутации коронавирус лишился способности проникать в ткань легких.

«Никто не говорит, что он не восстановит такую способность», – уточнила Попова.

Кроме того она добавила, что сейчас вирус в большинстве случаев поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит или бронхит у детей.

Ранее Попова заявила, что в Российской Федерации вакцинация против COVID-19 сохранится даже после окончания пандемии.