Песков: Россия еще готовит ответ США по гарантиям безопасности

Дмитрий Песков рассказал, что ответ еще готовится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 1 февраля, заявил, что Российская Федерация еще готовит ответ Соединенным Штатам Америки по гарантиям безопасности.

«Пока еще этот ответ готовится», – подчеркнул он.

По словам Пескова, сообщения о получении ответа от российской стороны, звучащие из Вашингтона, являются «путаницей».

Кроме того представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин даст ответ по гарантиям безопасности тогда, когда посчитает это необходимым. Песков добавил, что глава государства может затронуть данный вопрос во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет RT.

Ранее стало известно, что Орбан собирается 1 февраля попросить Путина увеличить поставки российского газа в республику.