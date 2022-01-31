Премьер-министр Венгрии хочет добиться увеличения поставок газа во время визита в РФ

Виктор Орбан посетит Россию 1 февраля 2022 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с радиостанцией Radio Kossuth заявил, что будет добиваться от президента России Владимира Путина увеличения поставок газа в страну. По его словам, он обсудит данную тему с российским главой 1 февраля 2022 года во время визита в РФ. Премьер отметил, что в период роста цен на энергоносители республика планирует заключить с Москвой долгосрочный контракт для обеспечения безопасности Будапешта.

Кроме того Орбан добавил, что Венгрия намеревается сбалансировать экономические отношения с Россией. По его словам, в ходе встречи с Путиным он собирается обсудить сотрудничество Москвы и Будапешта в пищевой промышленности, туризме и космической отрасли, а также будут затронуты вопросы, связанные с европейской безопасностью, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что сегодня, 31 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен обсудить с Путиным ситуацию на Украине.