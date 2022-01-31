Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей

Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ Андрея Васильева незаконно нажитое имущество на 1,158 млрд руб.

Об этом пишет «Коммерсант». Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрей Васильев проходил по делу своего экс-начальника – полковника Кирилла Черкалина, у которого следователи нашли наличные и активы на 6,2 млрд руб.

Генпрокуратура требовала в суде, чтобы у Васильева изъяли в доход государства активов на 1,1 млрд руб. Следователи настаивали, что Васильев мог совершить большинство дорогих покупок только «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей».

Васильев с 2009 года приобрел 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов на стоимостью от 1,3 до 2,5 млн руб. Также у него нашли наличными 6,7 млн долларов, 4,1 млн руб. и 32 тыс. евро.

Суд согласился конфисковать только один дом Васильева из восьми и 28 земельных участков из 90. Все на 175 млн руб. Черкалин получил 7 лет колонии строго режима в апреле 2021 года. Васильев заключения избежал – суд прекратил уголовное преследование и снял арест с большей части его имущества. Генпрокуратура не согласилась с таким решением и опротестовала его в Мосгорсуде. Васильев обжаловал его.

Теперь Генпрокуратура предъявила Васильеву обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нарушении закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности». Первое рассмотрение дела пройдет в феврале.