Премьер Британии Джонсон обсудит с Владимиром Путиным украинский вопрос

Переговоры состоятся 31 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоятся 31 января. Джонсон планирует обсудить с российским лидером напряженную ситуацию на Украине, передает ТАСС.

Джонсон собирается предупредить Владимира Путина о том, что деэскалация украинского вопроса будет иметь катастрофические последствия не только для самой России, но и для мира. Он будет просить Путина "отойти от края" в украинском вопросе.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует проводить встречи со своими коллегами на открытии Олимпиады в Пекине.