Песков: Всеобщего локдауна в России не будет

Вопрос о введении всероссийского локдауна в Кремле не обсуждается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что с 7 февряля в России будет введен всеобщий локдаун, из-за увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией. По его словам, вопрос о введении всероссийского локдауна не актуален и не обсужадется в Кремле. Песков подчеркнул, что такого вопроса в повестке Кремля нет, передает Интерфакс.

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Ранее стало известно, что Минздрав отказался публиковать данные об испытаниях вакцин от коронавируса, ссылаясь на информацию, являющуюся коммерческой тайной.