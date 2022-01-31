Песков: Всеобщего локдауна в России не будет
Вопрос о введении всероссийского локдауна в Кремле не обсуждается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что с 7 февряля в России будет введен всеобщий локдаун, из-за увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией. По его словам, вопрос о введении всероссийского локдауна не актуален и не обсужадется в Кремле. Песков подчеркнул, что такого вопроса в повестке Кремля нет, передает Интерфакс.
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Ранее стало известно, что Минздрав отказался публиковать данные об испытаниях вакцин от коронавируса, ссылаясь на информацию, являющуюся коммерческой тайной.
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