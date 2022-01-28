Российские врачи обнаружили почти 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

В России общее количество заболевших составило 11502657 человек.

По данным оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19, опубликованным в пятницу, 28 января, за прошедшие сутки российские врачи обнаружили почти 100 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом – 98040, это новый рекорд за все время пандемии. Регионами-лидерами по числу инфицированных стали Москва (23994), Санкт-Петербург (13976) и Подмосковье (8611).

Кроме того за последние 24 часа в стране госпитализировали 14046 человек, скончалось 673 пациента.

За все время распространения коронавируса в России общее количество заболевших составило 11502657 человек, 10159197 зараженных выписалось с выздоровлением, 329443 пациента умерло.

Ранее Кремль признал, что официальная статистика не отображает реальное число инфицированных новым штаммом COVID-19 «омикрон».