«Коммерческая тайна»: Минздрав отказался публиковать данные об испытаниях вакцин от коронавируса

Минздрав РФ отказался публиковать данные об испытаниях российских вакцин от коронавируса. Мешают ему «документы и данные, входящие в состав регистрационного досье», которые «содержат конфиденциальную информацию, относящуюся к коммерческой тайне».

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на официальный ответ Минздрава депутату от КПРФ Алексею Куринному. Депутат запросил результаты клинических исследований «Спутника V», подчеркнув, что речь идет об общественно важной информации, которая напрямую связана с жизнью и здоровьем россиян.

Минздрав ответил, что «документы и данные, входящие в состав регистрационного досье, содержат конфиденциальную информацию, относящуюся к коммерческой тайне, в связи с чем не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика».

Минздрав рекомендовал депутату ознакомиться с результатами клинических испытаний «Спутника V» в медицинском журнале Lancet. В статьях говорилось о высокой эффективности вакцины против заражения коронавирусом и предотвращения тяжелого течения болезни.

«Говорим о прозрачности принимаемых решений, о необходимости повышения доверия граждан, а по факту делаем наоборот! Направил обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации», – заявил Куринной после получения ответа от Минздрава. «Отдельного разбирательства» депутат требует в отношении вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор». Она признана неэффективной, но ни центр, ни Минздрав не дали объяснений на этот счет, замечает депутат.