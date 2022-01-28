Президент подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон об индексации пенсионных выплат на 8,6% подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ, утвержденный главой государства, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, индексация пенсий будет проведена с 1 января текущего года, а средний размер пенсионных выплат увеличится до 18 984 руб., пишут РИА Новости.

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Ранее стало известно, что Минтруд выступил с инициативой об объединении ПФР и ФСС в единий Союзный фонд. Новая организация позволит увеличить социальные выплаты некоторым категориям россиян в 1,5 раза.