ПФР и ФСС объединят в единый Социальный фонд

Контролировать новый фонд будет Минтруд, а курировать вице-премьер Правительства.

В Министерстве труда России разработали план по объединению Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Это, по мнению разработчиков инициативы, позволит создать для работодателей единую налогооблагаемую базу, а также повысить некоторые социальные выплаты населению почти в 1,5 раза. И это при минимальной нагрузке бизнес. Получать социальную помощь также будут более удобно, так как Фонды будут объединены в единую цифровую платформу, пишет Коммерсант.

Контролировать новую организацию будет Минтруд, но в структуре ее управления будет создан наблюдательный совет, куда войдут председатель нового фонда, курирующий вице-премьер, глава Минтруда и представители работодателей и профсоюзов. Предполагается, что курирующим вице-премьером станет Татьяна Голикова.

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