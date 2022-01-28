«Это очевидно!» В Кремле признали, что официальная статистика не отображает реальное число заболевших «омикроном»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что реальное число заболевших коронавирусом в России может быть гораздо выше, чем говорит официальная статистика. Но другой системы подсчета в России нет.

«То, что эта цифра [число реальных заражений] больше и, возможно, существенно больше, это очевидно», – сказал Песков (цитата по ТАСС). «Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще», – пояснил пресс-секретарь Путина.

Однако подсчитать точное число заболевших невозможно. «Мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв», – сказал Песков. Количество заболевших, по его словам, играет второстепенное значение для властей.

По данным оперштаба, 28 января выявлено 98 040 новых заражений. Летальных случаев – 673. Число госпитализаций превысило 14 046. При этом государственные СМИ первой цифрой теперь дают именно число госпитализаций. Однако и по этому показателю Россия – антилидер. С 17 по 23 января в США на 100 тыс. населения было 42,9 госпитализаций, в России – 39, в Израиле – 34,7, во Франции – 27,8, в Дании – 27,1, а в Германии – 5,5.