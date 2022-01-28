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«Это очевидно!» В Кремле признали, что официальная статистика не отображает реальное число заболевших «омикроном»

28.01.2022 13:54
Комментарии: 3
«Это очевидно!» В Кремле признали, что официальная статистика не отображает реальное число заболевших «омикроном»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что реальное число заболевших коронавирусом в России может быть гораздо выше, чем говорит официальная статистика. Но другой системы подсчета в России нет.

«То, что эта цифра [число реальных заражений] больше и, возможно, существенно больше, это очевидно», – сказал Песков (цитата по ТАСС). «Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще», – пояснил пресс-секретарь Путина.

Однако подсчитать точное число заболевших невозможно. «Мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв», – сказал Песков. Количество заболевших, по его словам, играет второстепенное значение для властей.

По данным оперштаба, 28 января выявлено 98 040 новых заражений. Летальных случаев – 673. Число госпитализаций превысило 14 046. При этом государственные СМИ первой цифрой теперь дают именно число госпитализаций. Однако и по этому показателю Россия – антилидер. С 17 по 23 января в США на 100 тыс. населения было 42,9 госпитализаций, в России – 39, в Израиле – 34,7, во Франции – 27,8, в Дании – 27,1, а в Германии – 5,5.

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14:43 1 0
Хулио:

"Виктор Михайлович: Зачем нам нужна официальная статистика," - официальная статистика для официальных лиц, а реальная для всех остальных живущих в ней )))

14:41 0 0
Хулио:

официальная статистика не отображает реальное число не только заболевших, но и умерших, ни роста реального цен и инфляции, ни зарплат и пенсий и тд.

14:26 1 0
Виктор Михайлович:

Зачем нам нужна официальная статистика, которая даёт несоответствующие данные? Или она их даёт только официально? Надеюсь, хотя бы, официальным лицам она даёт верные данные :-)

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