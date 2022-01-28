Лукашенко: Белоруссия поможет России в случае начала войны

Если в отношении России будет совершена военная агрессия, Белоруссия придет на помощь и будет воевать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, когда его страна может вступить в войну и начать военные действия. По его словам, в том случае, если в отношении России будет совершена военная агрессия, Белоруссия встанет на защиту своего союзника. То же самое, отметил белорусский лидер, сделает и Россия. В случае нападения на территорию Белоруссии, в страну войдут "тысячи российских солдат" для ее защиты. Такие действия обусловлены союзническим договоренностями России и Белоруссии, передают РИА Новости.

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