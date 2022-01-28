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«Войны не будет»: Лавров ответил Западу на сообщения о «вторжении» на Украину

28.01.2022 11:33
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«Войны не будет»: Лавров ответил Западу на сообщения о «вторжении» на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров исключил войну с Украиной, о которой последнее время много говорят на Западе. Однако он подчеркнул, что Москва не позволит другим государствам нарушать ее права.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», – заявил Лавров в интервью.

По словам Лаврова, переговоры о гарантиях безопасности с США еще не закончены. Ответы США и НАТО, которые были предоставлены на требования России, построена на прежних российских предположениях, но это «хоть что-то», отметил Лавров. При этом ответы США понравились Лаврову больше, чем ответы НАТО.

Россия выставила требования США и НАТО в середине декабря, а ответы получила лишь 26 января. Москва требовала отвести НАТО на границы 1997 года и отказаться от приема в альянс Украины и Грузии. По двум ключевым требованиям России было отказано.

Также Лавров высказался о возможных санкциях: введение финансово-экономических ограничений будет эквивалентно разрыву отношений, предупредил глава МИД. В ближайшие пару недель Лавров ожидает встречи с главой Госдепа Энтони Блинкеным.

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