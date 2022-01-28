Лавров: консультации России и США по гарантиям безопасности не завершены

Россия войны не хочет, но свои интересы игнорировать не позволит.

Глава МИД России Сергей Лавров, во время своего интервью радиостанциям, заявил, что Россия не хочет начинать войну. И, если это будет зависеть от российской стороны, то войны, конечно, не будет. При этом Лавров подчеркнул, что консультации России и США по вопросам безопасности не завершены. Новые российско-американские встречи пройдут в течение ближайших недель, пишет ТАСС.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее стало известно, что Европейский союз работает над санкциями против газового сектора России.