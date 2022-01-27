МИД: Россия даже не приемлет мысль о войне между Россией и Украиной

В ведомстве сообщили, что Москва не собиралась и не планирует ни на кого нападать.

Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Зайцев в четверг на пресс-конференции заявил, что наша страна считает неприемлемой даже мысль о войне между российским и украинским народами. Кроме того он подчеркнул, что Москва не собиралась и не планирует ни на кого нападать.

«Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», – добавил Алексей Зайцев.

Также он отметил, что западные кураторы украинских властей придерживаются иной точки зрения: они, судя по их действиям, намерены и дальше придерживаться выдуманного им сценария о том, что Россия якобы должна напасть на Украину. По словам Алексея Зайцева, когда этот план Запада нарушается, тогда иностранные государства начинают искусственно нагнетать ситуацию вокруг Киева, пишет РИА Новости.

Ранее британское издание The Guardian распространило информацию, что Россия якобы может вторгнуться на Украину в феврале после встречи российского президента Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.