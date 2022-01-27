TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности
Молчание Путина может быть важным сигналом Западу.
Как стало известно из заявления МИД России, ведомством был получен ответ Соединенных Штатов по предложениям о гарантиях безопасности, выставленных российской стороной. И хотя положительной реакции на главный вопрос России о недопустимости дальнейшего продвижения НАТО на Восток не последовало, президент России Владимир Путин не прокомментировал полученную информацию.
Авторы статьи, вышедшей в японской газете The Japan Times, считают, что молчание президента Путина - это важный сигнал Западу о том, что Россия не будет больше говорить на эту тему. При этом в публикации отмечают, что западные лидеры поражены и обеспокоены реакцией Путина, так как не понимают, что в этой ситуации предпримет российский лидер, сообщает "ПолитРоссия".
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Ранее в СМИ появилась информация, что Россия может вторгнуться на Украину после встречи Путина с главой Китая Си Цзиньпином.
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В связи с этим вспомнились слова из анекдота о Путине: ... когда Путин начинает говорить - страшно становится, а когда молчит - усраться можно...
То, что человек был шокирован такой реакцией на его "двухдневный" ультиматум мы даже не рассматриваем? К сожалению и такое бывает, смотрим игру в покер. Как выпутаться из ситуации, когда "все ходы просчитаны" я не знаю, но смотреть на явное враньё уже даже не смешно. Ну что ж, будем дальше "посмотреть" на попытки "специалистов" "держать мину при плохой игре".