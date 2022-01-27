TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности

Молчание Путина может быть важным сигналом Западу.

Как стало известно из заявления МИД России, ведомством был получен ответ Соединенных Штатов по предложениям о гарантиях безопасности, выставленных российской стороной. И хотя положительной реакции на главный вопрос России о недопустимости дальнейшего продвижения НАТО на Восток не последовало, президент России Владимир Путин не прокомментировал полученную информацию.

Авторы статьи, вышедшей в японской газете The Japan Times, считают, что молчание президента Путина - это важный сигнал Западу о том, что Россия не будет больше говорить на эту тему. При этом в публикации отмечают, что западные лидеры поражены и обеспокоены реакцией Путина, так как не понимают, что в этой ситуации предпримет российский лидер, сообщает "ПолитРоссия".

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия может вторгнуться на Украину после встречи Путина с главой Китая Си Цзиньпином.