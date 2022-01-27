СМИ: Россия может вторгнуться на Украину после встречи Путина с главой Китая Си Цзиньпином

Британская газета The Guardian назвала потенциальные сроки для возможного вторжения России на Украину. По мнению издания, операция может начаться в феврале после встречи лидеров России и Китая в Пекине.

«Потенциальным окном для любого наступления на Донбассе станет период после 4 февраля, когда Путин должен присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине и встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином», – пишет The Guardian.

Издание напоминает, что совместные учения России и Белоруссии закончатся 20 февраля. Эту дату оно и считает «очевидным моментом для наступательной операции».

Накануне США и НАТО дали ответ на требования России по безопасности. По всем ключевым пунктам Москва получила отказ – НАТО продолжит расширяться и будет держать «открытыми двери» для Украины и Грузии. В МИДе заявили, что неудовлетворенны таким ответом, но будут его изучать в течение ближайших недель. В том числе, согласуют ответ с Китаем.