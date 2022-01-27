Песков: Путин пока не дал ответа на инициативу о поставке оружия ДНР и ЛНР

Президент прекрасно понимает, насколько чувствительна эта тема.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин еще на дал ответа на предложения депутатов Госдумы о поставках оружия в ДНР и ЛНР. По его словам, президент знает об инициативе депутатов, но пока не дал реакции на их предложение. Песков отметил, что Владимир Путин прекрасно понимает, насколько чувствительна эта тема, но пока не находит нужным ее комментировать, пишут РИА Новости.

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Ранее стало известно, что депутаты "Единой России" обратились к президенту России Владимиру Путин с предложением о начале поставок вооружения в ДНР и ЛНР.