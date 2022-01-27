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США и НАТО сказали Путину «нет» на его ультиматум

27 Января 2022 484 2 Политика
США и НАТО сказали Путину «нет» на его ультиматум

США И НАТО подготовили обещанный ответ на требования России. По всем пунктам Москва получила отказ. НАТО не отойдет к границам 1997 года, продолжит расширяться и не исключает вступления в военный альянс Украины и Грузии. Глава Госдепа Энтони Блинкен смягчил жесткий ответ заявлением, что США открыты к дальнейшему диалогу с Россией и предпочитают дипломатию военным действиям. В России заявили, что ответят США после консультаций с Китаем.

Предсказуемый ответ на ультиматум

  • США через своего посла в Москве Джона Салливана передали МИДу России ответ на требования по гарантиям безопасности. По всем основным пунктам Москва получила отказ: НАТО не отойдет на границы 1997 года и сохранит «принцип открытых дверей», что означает возможное вступление в альянс Украины и Грузии. Глава Госдепа Энтони Блинкен еще раз повторил, что Россия не может диктовать, кому вступать в НАТО, а кому нет, передает Bloomberg.
  • «Мы открыты к диалогу и предпочитаем дипломатию», – сказал Блинкен. По его словам, ответ США содержит и ряд «весьма позитивных» моментов. «Мы указали на сферы, где, по нашему мнению, мы могли бы укрепить безопасность для всех, включая Россию», – подчеркнул Блинкен.
  • Вслед за Блинкеным ответ на ультиматум России прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подтвердил политику «открытых дверей» альянса и потребовал от Москвы «вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы». По его словам, у России и НАТО есть три сферы, в которых они могут взаимодействовать. По Украине НАТО готово к «реальному» диалогу и хочет выслушать, что так беспокоит Россию.
  • Москва должна вывести свои войска из независимых государств и уважать их право самим выбирать, как они хотят защищать себя и обеспечивать собственную безопасность. Если Москва примет это и выполнит требование НАТО, возможно возобновление представительства НАТО в России и российского представительства в Брюсселе. России и НАТО нужна прямая линия связи, чтобы избегать любых инцидентов. Однако НАТО не собирается делать поблажек Москве: альянс решил усилить военное присутствие в Черном и Балтийском морях и ждет «немедленной деэскалации» на Украине.

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  • Такой ответ США и НАТО не может удовлетворить Россию и не может быть принят, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, Россия даст ответ, но только после того, как проконсультируется с Китаем. «Почитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца», – сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
09:43 2 1
Алга:

Путин теперь жжжостко ответит США и НАТО! Воронеж уже напрягся, Липецк приготовился! Хотя Путин может и в Москве дом взорвать, и в Волгодонске, как тогда, когда еще только метил в президентьі

Х
09:11 3 2
Хулио:

конечно нет. лучше бы поднимали из руин экономику своей страны.

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