США и НАТО сказали Путину «нет» на его ультиматум 484 2 Политика

США И НАТО подготовили обещанный ответ на требования России. По всем пунктам Москва получила отказ. НАТО не отойдет к границам 1997 года, продолжит расширяться и не исключает вступления в военный альянс Украины и Грузии. Глава Госдепа Энтони Блинкен смягчил жесткий ответ заявлением, что США открыты к дальнейшему диалогу с Россией и предпочитают дипломатию военным действиям. В России заявили, что ответят США после консультаций с Китаем.