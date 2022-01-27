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«Надо их выгонять»: Депутат-миллиардер призвал массово увольнять антипрививочников

27.01.2022 09:17
Комментарии: 2
«Надо их выгонять»: Депутат-миллиардер призвал массово увольнять антипрививочников

Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» и миллиардер Станислав Подоль призвал российских работодателей массово увольнять антипрививочников.

«Было предписание по прививкам до 80% населения? Надо его выполнять… Иди за забор и там рассказывай, что ты не хочешь прививаться», – заявил Подоль на заседании парламента (цитата по URA.RU).

«Сегодня не та ситуация, где надо относиться с лояльностью», – пояснил свою позицию Подоль. По отношению к антипрививочникам нужно принимать жесткие меры, в том числе увольнять их с работы.

Согласно данным Forbes, в 2020 году Подоль вошел в топ-10 богатейших госслужащих и депутатов России с состоянием 1,7 млрд руб.

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10:46 1 0
Зайнди:

Не плохо заработал на горбах простых людей, путём обмана, лжи, взятки и разумеется не без ведома чекистской руки, который курирует всех и вся в России, если этот депутат случайно пукнет, о нём в конторе будут знать где, когда и в каких обстоятельствах. Так что денег ни один олигарх в России не заработал честным путём, ни один, им дали добро из Кремля и из конторы, при этом взяв их всех под негласный контрол. Ребята из ведомства "рыцари плаща и кинжала" знают кого за жабры дёргать когда надо, вот и дёргаются по первому их свисту.

10:12 2 0
Егор:

Неплохие такие призывы от "слуг народа" для народа. Потом это же рыло будет призывать брать калаш и идти умирать на Украину, сидя жопой в своем дворце с унитазами из золота. Словосочетание "права человека" для них дикое и неизвестное, у них прогрессирует мышление держателей крепостных, так что можно и "на конюшню и выпороть", если барина не слушаются.

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