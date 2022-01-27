«Надо их выгонять»: Депутат-миллиардер призвал массово увольнять антипрививочников

Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» и миллиардер Станислав Подоль призвал российских работодателей массово увольнять антипрививочников.

«Было предписание по прививкам до 80% населения? Надо его выполнять… Иди за забор и там рассказывай, что ты не хочешь прививаться», – заявил Подоль на заседании парламента (цитата по URA.RU).

«Сегодня не та ситуация, где надо относиться с лояльностью», – пояснил свою позицию Подоль. По отношению к антипрививочникам нужно принимать жесткие меры, в том числе увольнять их с работы.

Согласно данным Forbes, в 2020 году Подоль вошел в топ-10 богатейших госслужащих и депутатов России с состоянием 1,7 млрд руб.