США эвакуируют семьи дипломатов из Киева из-за угрозы вторжения России

Госдеп США объявил о начале эвакуации семей дипломатов из Украины из-за сохраняющейся угрозы вторжения России. Всем гражданам США рекомендовано покинуть Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США. При этом посольство США в Киеве продолжит работу, а основной дипломатический персонал, включая посла Кристину Квин, останется на Украине. Однако всем гражданам США, находящимся на Украине, рекомендовано покинуть страну.

Госдеп объясняет свое решение угрозой вторжения России на Украину. «Россия может начать военные действия в любое время», – говорится в сообщении посольства США на Украине. В случае начала войны правительство «не сможет эвакуировать» граждан. Также в посольстве отметили, что консультировались с властями страны и другими дипломатическими миссиями – они «еще определяют свою позицию».