Великобритания начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства и их семей на Украине

МИД Великобритании выпустил рекомендацию, в которой сообщил о начале эвакуации части сотрудников своего дипломатического ведомства в Киеве. Некоторые сотрудники и их семьи должны покинуть территорию Украины из-за обострившейся ситуации в регионе. Тем не менее, посольство, по заверению министерства, будет работать в прежнем режиме, выполняя свою основную функцию, передают РИА Новости.

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Ранее стало известно, что к эвакуации семей дипломатов из Киева приступили США.