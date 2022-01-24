Великобритания начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева
Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства и их семей на Украине
МИД Великобритании выпустил рекомендацию, в которой сообщил о начале эвакуации части сотрудников своего дипломатического ведомства в Киеве. Некоторые сотрудники и их семьи должны покинуть территорию Украины из-за обострившейся ситуации в регионе. Тем не менее, посольство, по заверению министерства, будет работать в прежнем режиме, выполняя свою основную функцию, передают РИА Новости.
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Ранее стало известно, что к эвакуации семей дипломатов из Киева приступили США.
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