Песков ответил Кадырову на слова о присоединении Украины

Пресс-секретарь президента напомнил главе Чечни, что внешнюю политику России определяет ее президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он, на месте президента России, уже давно присоединил бы Украину к России. По словам Пескова, внешнюю политику нашей страны определяет ее действующий президент.

Песков отметил, что глава Чеченской Республики может, как и всякий другой гражданин России, не имеющий определенных законодательством препятствий, баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, пишут РИА Новости.

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