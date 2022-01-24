Налог на вклады затронет сбережения от 700 тыс. рублей

Разница между полученным по вкладам доходам и 42,5 тыс. рублей будет облагаться налогом в 13%.

В 2021 году налог на вклады, который должен взиматься со вкладов свыше 1 млн рублей, может быть распространен на вклады немного превышающие 700 тыс. рублей. Налог может взиматься в том случае, если инвестируя средства, удалось получить доход более 42,5 тыс. рублей.

Это стало возможным из-за повышения Банком России ключевой ставки и роста банковских ставок по вкладам. А согласно законодательству, налог не взимается только с той суммы дохода, которая не превышает сумму, полученную при умножении ставки ЦБ на 1 млн рублей. Ключевая ставка на начало года равнялась 4,25%.

Налогооблагаемой базой по данному налогу выступает не размер вклада, а доход, то есть совокупность выплаченных по вкладу процентов. Размер налогового вычета на 2021 год составляет 42,5 тыс. рублей. Таким образом, разница между полученным по вкладам доходам и 42,5 тыс. рублей будет облагаться налогом в 13%, пишет РБК.

Подробнее о событии читайте в материале КС "Держателям вкладов менее 1 млн рублей придется заплатить налог"

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