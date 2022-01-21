Россияне скупают недвижимость рядом с «дворцом Путина»

Россияне активно скупали недвижимость на курортах Краснодарского края в 2021 году. Из-за этого жилье в регионе подорожало в 2-3 раза сильнее, чем по России. Но больше всего цены выросли в Геленджике, где в прошлом году нашелся «дворец Путина».

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику SRG. В целом по России недвижимость из-за льготной ипотеки подорожала на 22,3%. Но в Краснодарском крае рост опередил общероссийский в 2-3 раза. В Новороссийске квадратный метр стал дороже на 76,4% (до 120,9 тыс. руб.), в Анапе – на 65,9% (до 114,1 тыс. руб.).

Однако больше всего цены выросли в Геленджике – на 92,6% (до 196,8 тыс. руб.). Именно там в январе 2021 года политик Алексей Навальный нашел «дворец Путина». Видео о расследовании Навального в YouTube набрало более 100 млн просмотров, а Путину пришлось отрицать свою связь с «дворцом» в антураже типичной российской новостройки. Позднее близкий друг Путина Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца.

Для сравнения: в Сочи цены выросли всего на 45,7%, хотя цены в городе уже московские –246 тыс. руб. за квадратный метр.