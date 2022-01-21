«Подумайте о собственном самосохранении»: Депутат Госдумы призвал олигархов делиться с бедными

Сергей Миронов подчеркнул, что сейчас важнейшей задачей является сокращение пропасти между богатыми и бедными гражданами.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов в своем Telegram-канале призвал поучиться на ошибках других стран, в частности, у Казахстана. Он пояснил, что большая социальная пропасть между бедными и богатыми в этом государстве привела к возникновению массовых протестов и беспорядков. Поэтому Миронов отметил, что сейчас властям, бизнесу и олигархам необходимо «подумать о собственном самосохранении».

«Сегодня накапливаемая бедность – как пороховой склад», – сказал он.

В частности, депутат попросил богатых людей поделиться своими доходами с бедными россиянами, в том числе с пенсионерами. Миронов считает, что такая мера позволит сократить пропасть между зажиточными и нуждающимися гражданами.

«Для этого надо делиться», – уточнил депутат.

Также Миронов выразил мнение, что для разрешения проблемы бедности в России необходимо: