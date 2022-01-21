«Подумайте о собственном самосохранении»: Депутат Госдумы призвал олигархов делиться с бедными
Сергей Миронов подчеркнул, что сейчас важнейшей задачей является сокращение пропасти между богатыми и бедными гражданами.
Депутат Государственной думы Сергей Миронов в своем Telegram-канале призвал поучиться на ошибках других стран, в частности, у Казахстана. Он пояснил, что большая социальная пропасть между бедными и богатыми в этом государстве привела к возникновению массовых протестов и беспорядков. Поэтому Миронов отметил, что сейчас властям, бизнесу и олигархам необходимо «подумать о собственном самосохранении».
«Сегодня накапливаемая бедность – как пороховой склад», – сказал он.
В частности, депутат попросил богатых людей поделиться своими доходами с бедными россиянами, в том числе с пенсионерами. Миронов считает, что такая мера позволит сократить пропасть между зажиточными и нуждающимися гражданами.
«Для этого надо делиться», – уточнил депутат.
Также Миронов выразил мнение, что для разрешения проблемы бедности в России необходимо:
- отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);
- начать индексировать пенсионные выплаты работающим пенсионерам;
- повысить размер выплат военным пенсионерам;
- увеличить выплаты «детям войны» и
- сделать обучение в вузах бесплатным.
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А они прямо в очередь выстроились исполнять совет Миронова.
популистское бла бла бла .. какое бесплатное образование .. кто и сколько преподавателям платить станет ну и прочие расходы на бумагу интернет и другое всяко разное .. а про пенсии военным и работающим пенсионерам так это он себе почву к следующим выборам готовит
Глас вопиющего в пустыне,да олигархи,скорее всего повесятся на собственных галстуках,чем поделятся с бедными.