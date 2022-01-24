Держателям вкладов менее 1 млн рублей придется заплатить налог 1671 8 Экономика

Налог на доходы с вкладов, который взимается с суммы более 1 млн руб., в 2021 году затронет россиян с депозитами на меньшую сумму. Согласно закону, от налогообложения освобождается конкретный размер дохода, получаемый по формуле: 1 млн руб. умножается на ключевую ставку Центробанка на начало года. В 2021 году необлагаемый налогом доход равнялся 42,5 тыс. руб. Такую сумму могли получить держатели вкладов от 700 тыс. руб.