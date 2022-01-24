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Держателям вкладов менее 1 млн рублей придется заплатить налог

24 Января 2022 1671 8 Экономика

Налог на доходы с вкладов, который взимается с суммы более 1 млн руб., в 2021 году затронет россиян с депозитами на меньшую сумму. Согласно закону, от налогообложения освобождается конкретный размер дохода, получаемый по формуле: 1 млн руб. умножается на ключевую ставку Центробанка на начало года. В 2021 году необлагаемый налогом доход равнялся 42,5 тыс. руб. Такую сумму могли получить держатели вкладов от 700 тыс. руб.

Тонкости налогообложения банковских вкладов

  • Налог на банковские вклады за 2021 год придется заплатить держателям депозитов на сумму менее 1 млн руб. Российские власти, вводя новый налог, обещали, что он будет распространяться только на держателей сумм свыше 1 млн руб. Но законодательство устроено таким образом, что налог высчитывается сверх определенного дохода, который высчитывается по формуле.
  • Как пишет РБК со ссылкой на расчеты представителя Росбанка Лидию Каширину, в 2021 году необлагаемый налогом доход равняется 42,5 тыс. руб. Он получен следующим образом: 1 млн руб. (условный вклад для налогообложения) умножается на ключевую ставку Центробанка на начало года (4,25%).
  • Однако по итогам года ключевая ставка выросла до 8,5%, то есть вдвое. Повысились и ставки по депозитам в банках. Так, например, заработать 42,85 тыс. руб. мог держатель вклада в 710 тыс. руб., ставка по которому была в начале года 4,5%, а с августа – 8%. Таким образом, человек заработал на 350 руб. больше предельной суммы и должен заплатить с этих 350 руб. 13% налога – 45,5 руб.
  • В Федеральной налоговой службе пояснили, что 1 млн руб. не является критерием для определения налогообложения. Ключевой фактор – это сумма дохода по вкладам. Если она больше 42,5 тыс. руб. в 2021 году, налог платить нужно. Также в налоговой подчеркнули, что у вкладчика может быть много небольших вкладов, проценты по которым превысят установленную планку в 42,5 тыс. руб. В этом случае так же наступает обязательство по выплате налога.

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  • Банки до 1 февраля сообщат в ФНС, сколько они начислили россиянам процентов. В этом году налог будет выплачиваться впервые после того, как президент Владимир Путин ввел его весной 2020 года в ответ на пандемию. Более 1 млн руб. на вкладах держат 6,8 млн вкладчиков, отметили в Агентстве по страхованию вкладов. При этом 85% вкладчиков держат на депозитах не более 100 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Х
13:59, 24.01 3 0
Хулио:

8 процентов на рублёвом вкладе заработал, а 55% из-за роста инфляции потерял. Хороший бизнес, но не для всех )))

Х
13:58, 24.01 1 0
Хулио:

8% доход от вклада, а годовое падение покупательной способности рубля 50% В итоге ценность вклада упала на половину и с этого еще заплати налог 13%

Х
12:04, 24.01 0 0
Хулио:

Вклад 100 000 руб х 1,08 годовых и делим на 12 месяцев = 9 000 р - проценты по вкладу И вычитаем из тела вклада и полученных процентов по нему реальную годовую инфляцию и падение покуп. способности рубля 50% 109 000- 50% = 54 500 руб. - реальная покуп. способность денег через год. Отсюда вопрос: так выгодно ли хранить свои сбережения на вкладах?

Х
12:04, 24.01 2 0
Хулио:

Не быть мытарям благодетелями. В банки-вклады, и подобные гос. рулетки давно не играю, потому что всегда в наваре только гос-во.

Х
12:03, 24.01 0 0
Хулио:

В банки-вклады, и подобные гос. рулетки давно не играю, потому что всегда в наваре только гос-во. Вот пример: Вклад 100 000 руб х 1,08 годовых и делим на 12 месяцев = 9 000 р - проценты по вкладу И вычитаем из тела вклада и полученных процентов по нему реальную годовую инфляцию и падение покуп. способности рубля 50% 109 000- 50% = 54 500 руб. - реальная покуп. способность денег через год. Отсюда вопрос: так выгодно ли хранить свои сбережения на вкладах?

Х
12:03, 24.01 0 0
Хулио:

Не быть мытарям благодетелями. В банки-вклады, и подобные гос. рулетки давно не играю, потому что всегда в наваре только гос-во. Вот пример: Вклад 100 000 руб х 1,08 годовых и делим на 12 месяцев = 9 000 р - проценты по вкладу И вычитаем из тела вклада и полученных процентов по нему реальную годовую инфляцию и падение покуп. способности рубля 50% 109 000- 50% = 54 500 руб. - реальная покуп. способность денег через год. Отсюда вопрос: так выгодно ли хранить свои сбережения на вкладах?

T
10:31, 24.01 2 0
tanyurg56:

Мишустин свято верит, что участь старухи процентщицы обойдет его стороной?

T
10:07, 24.01 4 0
tanyurg56:

Есть старая присказка: жадность фраера сгубила. Вот к этому "сгубила" и движется сегодняшняя экономическая политика нынешнего премьер министра, остающегося в душе не хозяйственником, но фискалом.

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