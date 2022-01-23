Британия присоединится к санкциям в отношении России из-за Украины

Санкции в отношении России будут введены в случае нападения на Украину или попытках России установить на украинской территории свой политический режим.

Выступая в эфире Sky News, заместитель премьер-министра Великобритании и одновременно министр юстиции Доминик Рааб заявил, что страна готова ввести в отношении России санкционные ограничения. По его словам, большой пакет экономических и финансовых санкционных ограничений будет введен против России в том случае, если Россия нападет на Украину или попытается установить в стране "марионеточны режим", пишет Лента.ру.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкционные ограничения США в отношении России.