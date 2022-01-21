Песков: Новые санкции США в отношении России абсурдны

В Кремле прокомментировали новые санкционные ограничения США в отношении России, предложенные сенаторами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенные сенаторами США новые санкционные ограничения в отношении России. По его словам, сенаторы Штатов "упражняются кто во что горазд", выдвигая все более абсурдные предложения. Комментировать подобные "упражнения" в Кремле считают нецелесообразным, передают РИА Новости.

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Напомним, что ранее сенатор США Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. В проекте предлагается ввести ограничения в отношении российского лидера, некоторых членов правительства и политиков, а также бизнесменов и журналистов.