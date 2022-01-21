Песков: Новые санкции США в отношении России абсурдны
В Кремле прокомментировали новые санкционные ограничения США в отношении России, предложенные сенаторами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенные сенаторами США новые санкционные ограничения в отношении России. По его словам, сенаторы Штатов "упражняются кто во что горазд", выдвигая все более абсурдные предложения. Комментировать подобные "упражнения" в Кремле считают нецелесообразным, передают РИА Новости.
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Напомним, что ранее сенатор США Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. В проекте предлагается ввести ограничения в отношении российского лидера, некоторых членов правительства и политиков, а также бизнесменов и журналистов.
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По словам Пескова (пресс секретаря Кремля), сенаторы Штатов "упражняются кто во что горазд", выдвигая все более абсурдные предложения. Комментировать подобные "упражнения" в Кремле считают нецелесообразным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенные сенаторами США новые санкционные ограничения в отношении России P/S или я совсем дурак или слава Псаки Пескову покоя не дает
не надо путать санкции против конкретных физ лиц в том числе и против самого Пескова( и других Кремлевских чиновников) с санкциями против России
Не надо ждать, пока РФ вторгнется в Украине, надо ввести сразу все санкции, все, что запланировали, и посмотреть, как получится на выходе. Если РФ еще продолжить дышать, что-то новенькое подкинуть, вплоть до момента наступления асфиксии. А потом потихоньку ослаблять взамен на правильные плюшки.