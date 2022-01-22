Россия потратила на школьное питание в Таджикистане более 600 млрд рублей
Россия буквально кормит детей Таджикистана: с 2013 года страна потратила 633 млрд руб., или половину годового бюджета на образование, чтобы предоставить горячее питание 2 тыс. школ республики. В самой России горячее питание для школьников платное.
О помощи Таджикистану рассказал посол России в стране Игорь Лякин-Фролов. Он объявил, что в текущем году Россия потратит еще 2 млн долларов на «развитие школьного питания в Таджикистане». Деньги Россия выделит в виде взноса в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
«Забота о подрастающем поколении дружественного Таджикистана – один из наших приоритетов. Программа продовольственной помощи помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию», – заявил Лякин-Фролов.
Заявление Лякина-Фролова звучит на фоне невыполнения указа президента Владимира Путина о бесплатных горячих обедах для школьников. Правительство Михаила Мишустина переписало формулировку в законопроекте на «бесплатное горячее питание». Теперь в большинстве школ России детям, формально исполняя указ, дают на завтрак горячую булочку или омлет, а за горячий обед требуют деньги.
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Сначала накорми свою семью. А Таджикистан это просто рядом расположенная страна. Хотелось бы знать что они сделали благотворительного для России?
как всегда нам на шею, а русские и так вымрут. благо пенсионный возраст сокращает срок дожития
дядя вова самый добрый дядя для таджикских детей ( почти дед мороз)
За чей счет банкет?! Я, глядь, что плачу налоги что бы таджиков кормить? Свои дети, все по горло сытые уже?
Будущие дворники и шаурмисты (есть наверное слово) путинской России с детства должны хорошо питаться. А жители страны в перспективе иностранные агенты, они должны привыкать к трудностям
В какой пропорции разделены эти миллиарды и между кем? У нас в Ростове бесплатных завтраков нет.
твари!