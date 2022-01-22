Россия потратила на школьное питание в Таджикистане более 600 млрд рублей

Россия буквально кормит детей Таджикистана: с 2013 года страна потратила 633 млрд руб., или половину годового бюджета на образование, чтобы предоставить горячее питание 2 тыс. школ республики. В самой России горячее питание для школьников платное.

О помощи Таджикистану рассказал посол России в стране Игорь Лякин-Фролов. Он объявил, что в текущем году Россия потратит еще 2 млн долларов на «развитие школьного питания в Таджикистане». Деньги Россия выделит в виде взноса в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

«Забота о подрастающем поколении дружественного Таджикистана – один из наших приоритетов. Программа продовольственной помощи помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию», – заявил Лякин-Фролов.

Заявление Лякина-Фролова звучит на фоне невыполнения указа президента Владимира Путина о бесплатных горячих обедах для школьников. Правительство Михаила Мишустина переписало формулировку в законопроекте на «бесплатное горячее питание». Теперь в большинстве школ России детям, формально исполняя указ, дают на завтрак горячую булочку или омлет, а за горячий обед требуют деньги.