Россия потребовала вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии

Россия потребовала от НАТО вывести войска из Болгарии и Румынии. Выполнение этого требования будет одной из гарантий безопасности Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. «Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату», – подчеркнули в МИД.

Требование России «предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований», заметили в дипломатическом ведомстве.

В нарушение общепринятой практики в декабре 2021 года МИД опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документе Россия потребовала вернуть силы НАТО на границы 1997 года. С этого года в НАТО по собственному желанию вошли 14 стран Восточной Европы и Балкан.

Возвращение НАТО к границам 1997 года невозможно, так как потребует добровольного отказа всех 14 стран от участия в оборонительном альянсе. По словам постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит, требование России является «возвращением во времени в совершенно иную эру».